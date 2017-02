In gemellaggio con la città di Saviano, venerdì 24 febbraio via Epomeo festeggerà il Carnevale con spettacoli, musica e sfilate in maschera. La strada sarà pedonale a partire dalle 17.

L'evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo, dal Comune di Napoli e dalla IX Municipalità.

Immagini tratte dalla web tv del Comune di Napoli