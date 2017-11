Cappella Sansevero inaugura la wifi zone gratuita per turisti e cittadini

Le wifi zone sono cose da Nord Europa. Ne beneficiano utenti in molti paesi occidentali e non solo, ma in Italia sembra qualcosa di futuristico e difficilmente raggiungibile. Eppure un piccolo passo viene compiuto a Napoli, nel centro storico più grande di tutto il vecchio continente.

Nelle strade adiacenti alla cappella San Severo, che custodisce il Cristo Velato, sarà attivata una zona wi fi gratuita per turisti e cittadini napoletani. Internet sarà disponibile in via De Sanctis e via De Sangro.