Una canzone per Alessandra Madonna: la toccante dedica dell'attore Giuliano Del Gaudio

L'attore Giuliano Del Gaudio ha dadicato, sul proprio profilo Facebook, una canzone ad Alessandra Madonna, la 24enne di Melito morta trascinata dall'auto del suo ex ragazzo.

Con l'amico Giuseppe Di Martino alla chitarra, Del Gaudio (già in Squadra Antimafia e Gomorra, nonché nel recente film in concorso a Venezia Veleno), canta alla giovane una commossa "Lo sai da qui" dei Negramaro.

Tantissimi gli apprezzamenti, anche sulla pagina in memoria della ragazza, per l'omaggio. L'ultimo saluto ad Alessandra si è tenuto ieri, in una piazza Santo Stefano gremita.