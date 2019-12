"Tengo 'Na Voglia 'e Natale", artisti napoletani uniti per beneficenza | VIDEO

Ernesto a Foria e i Neapolitan United Artist, ci hanno preso gusto! Infatti dopo il successo del "We are the World" napoletano "Song Allergico e FFravole", portato in video a maggio scorso, presentano l'inedito firmato Maiulli - Lanza - Nelson: "Tengo voglia 'e Natale".

Come il precedente, il videoclip è votato alla beneficenza per la costruzione di una Casa Alloggio per i genitori dei bambini ospedalizzati del Nosocomio pediatrico Santobono. Infatti è possibile donare a "Provincia Di Napoli Dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali" Causale: "Casa Alloggio Santobono" IT 85P0200803451000401141779.

Tanti gli artisti e non, che hanno fatto sentire la loro presenza: Pino Mauro, Monica Sarnelli, Bruno Lanza, Franco Ricciardi, Marianna Mercurio, Nero Nelson, Paolo Caiazzo, Angelo Di Gennaro, Ernesto Lama, Antonio De Carmine Principe, Marco Fasano, Andrea Tartaglia, Maurizio Capone BungtBangt, Rosa Chiodo, Federico Di Napoli, PeppOh, Dario Sammartino, Luca Petrosino, Shikkor, Arsenio Perrotta, Stefano Chello, Jo Napoli, Ernesto Cataldo, Dj Cioppi, Carlo De Rosa, Gianni Valentino, Valeria De Biasio, Enzo Cipolletta, Silvio Petriccione, Simona Riusciano, Sasà Mautone, Daniele Napoleone, Donato Eremita Pasquale Ruotolo, Marco Bruttapasta, Gennaro Liccardo e I ragazzi della compagnia teatrale "Il Dito Nell'Occhio".

L'idea e la regia curati da Roberto Sdino, in collaborazione con Michele Pelosio, Marica Parascandolo e Jacopo D'Amico. Registrato da Antonio Esposito @ Tp Studio, Napoli Missato da Massimo D'Avanzo @ Studio Wum, Portici Chitarre Carmine Terracciano "Scopa Elettrica" Maurizio Capone. Il video è stato prodotto da Michele Pelosio. Ispettore di Produzione Pasquale Ruotolo.