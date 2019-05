“Speciale bradisismo flegreo: tra scienza e società”, il nuovo lavoro di Geologia Pop

“Speciale bradisismo flegreo, tra scienza e società”, è l'ultimo lavoro del napoletano Andrea Moccia, geologo senior e divulgatore scientifico. Con il giornalista Claudio Morelli e per il progetto divulgativo “Geologia POP”, Moccia racconta di una clip che “non sarà un semplice video come gli altri: si avvicina ad un documentario; noi (io e Claudio) preferiamo chiamarlo 'Speciale'”.

“Siamo stati tre giorni sul posto – racconta il geologo – Abbiamo intervistato la Dottoressa Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, il sindaco di Pozzuoli Figliolia e la Dottoressa Gialanella, Direttore archeologo presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici degli uffici di Pozzuoli e di Ischia (che ringrazio per la loro disponibilità e cortesia). Ma non solo: abbiamo raccolto anche le testimonianze del popolo, persone che hanno vissuto in prima persona le evacuazioni degli anni '70 e '80 legate alle rispettive crisi bradisismiche".

Lo speciale sarà trasmesso nel mese di giugno in esclusiva sul canale YouTube di Geologia POP

IL TRAILER