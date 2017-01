Biglietti pazzi per Napoli-Real Madrid: la nuova parodia di Pelliccia e Della Morte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

NAPOLI - Mario Pelliccia e Mariano Della Morte i due conduttori di "Ci Metto La Voce" in diretta tutti i giorni su Radio Punto Zero, su varie segnalazioni pervenute dai radioascoltatori di presunte vendite a costi altissimi sui BIGLIETTI della partita Champions League che si giocherà il 7 Marzo 2017 tra Napoli e Real Madrid allo stadio S. Paolo di Napoli, hanno ideato e realizzato una nuova parodia in merito "Jamme Frà ramm 'o bigliett". I due amici si recano al botteghino e solo uno riesce ad assicurarsi il posto sugli spalti. Lo sfortunato supplica ripetutamente l'amico del cuore baciato dalla fortuna, che in fila al botteghino lo precedeva, però poi alla fine qualcosa non va come doveva andare...o meglio, dipende dai punti di vista. Una parodia molto simpatica scritta sulle note di "TUTTO MOLTO INTERESSANTE" l'ultimo successo di Rovazzi.

