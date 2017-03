Rapine e furti nei negozi e nelle case: gli arresti dei Carabinieri | VIDEO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Casal di Principe questa mattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di 19 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, rapina aggravata, furto aggravato in abitazione, furto aggravato, ricettazione ed estorsione.

L'associazione a delinquere in questione, unitamente a complici esterni, aveva posto in essere una diffusa attività predatoria nelle province di Napoli e Caserta. Nove sono le rapine su cui sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, oltre a quattro episodi di ricettazione, uno di estorsione con la modalità del cosiddetto 'cavallo di ritorno', otto furti ai danni di esercizi commerciali e di autovetture e due furti in abitazione.