Trapizzino e Stefano Callegari animano la “piazza della pizza”

In occasione dell’International Street Food Parade - Christmas Edition 2017, il maestro pizzaiolo romano e il suo Trapizzino, con la straordinaria partecipazione dei fritti di casa Vitiello, saranno i principali protagonisti di Piazza Dante, per una manifestazione all’insegna delle migliori pizze gourmet. All’interno della manifestazione International Street food Parade - Christmas Edition 2017, che si terrà a Napoli dal 7 al 10 dicembre nella centralissima Piazza Dante, il maestro pizzaiolo Stefano Callegari sarà il padron d’eccellenza della “Piazza della Pizza”. Divenuto famoso per le sue sperimentazioni nel campo della pizza per il suo Trapizzino, il leggendario pizzaiolo incontrerà alcuni dei maestri pizzaioli della tradizione tipica napoletana. Nell’evento, interamente promosso da Le 5 Stagioni, Trapizzino e Stefano Callegari ospiteranno i colleghi napoletani per una festa all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento in puro stile partenopeo, per celebrare sua Maestà la Pizza. Primo fra tutti interverrà Francesco ‘Ciccio’ Vitiello, uno dei più giovani maestri nel panorama italiano della pizza d’eccellenza che fa della ricerca sugli impasti e dell’attenzione alla selezione delle materie prime il cardine del suo lavoro. In occasione della manifestazione, Ciccio lancia “I fritti di casa Vitiello” un nuovo progetto che unisce lo studio e la ricerca alla tradizione del fritto campano dando vita a prodotti di alta qualità. Insieme ai due maestri prenderanno parte alla manifestazione anche i maestri pizzaioli Rosario Piscopo, Salvatore Grasso e Guglielmo Vuolo. Riconosciuto dalle guide enogastronomiche come street food d’eccellenza, Trapizzino è soprattutto un modo innovativo di assaporare i sapori tipici della pizza romana e nasce come alternativa gourmet ai classici panini imbottiti della tradizione. Un’istituzione che trae origine dalla famosa pizza bianca romana, fatta con lievito madre e materie prime pregiate rispettando i lunghi tempi di lievitazione. Servito caldo e farcito con gli ingredienti classici della cucina romana, come la coda alla vaccinara, polpette al sugo e pollo alla cacciatora, Trapizzino è unico nel suo genere, gustoso e altamente digeribile. International Street Food Parade - Christmas Edition 2017 inaugurerà ufficialmente giovedì 7 dicembre. Primo ospite della giornata, dalle ore 15 alle 18, il celebre pizzaiolo Rosario Piscopo con un grande classico dello street food napoletano: la margherita a Portafoglio. A seguire, venerdì 8 dicembre lo show cooking del maestro pizzaiolo Guglielmo Vuolo che per l’occasione preparerà la famosa pizza marinara, realizzata con gli speciali pomodori scelti dalla sua “Carta dei Pomodori”. Inoltre, dalle ore 19 alle ore 21, si terrà l’incontro con il maestro pizzaiolo Salvatore Grasso, figlio del leggendario pizzaiolo del Vomero ‘Don’ Salvatore Grasso e proprietario della storica pizzeria Gorizia. Il maestro si cimenterà nella preparazione della loro più importante creazione: la pizza gorizia ai Carciofi. Sponsor della manifestazione Le 5 Stagioni, brand dell’azienda Agugiaro&Figna Molini. Ufficio Stampa Agugiaro&Figna Molini