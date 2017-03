Tanya la Gatta posa per una pubblicità di profumi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

E' bastato poco con la pubblicità di Fragancia Encanto che con la sua testimonial sta facendo impazzire il web, un profumo che ha tutta l'aria di un prodotto Made in Spagna è prodotto in Italia da una azienda Veneziana, ed ha scelto come testimonial la bella Tanya La Gatta, una scelta giusta ci dicono, come infatti la showgirl è riuscita subito con la sua eleganza e sensualità a far arrivare il messaggio e l'attenzione del pubblico, sia maschile che femminile, sul nuovo profumo, una fragranza forte e nello stesso tempo sensuale dal tema tutto spagnolo, da eleganti colori, il nero e rosso che richiamano lo stile i suoni del Tango.Anche l' azienda stessa ha confermato che Tanya ha una forza indescrivibile sul pubblico di massa, quindi una ottima INFLUENCER, seguita sui social network da piu di 150.000 persone, come infatti, anche grazie a lei, in pochi giorni migliaia di persone hanno conosciuto il marchio FRAGANCIA ENCANTO Parfum, e questo per i nuovi brand è un inizio fondamentale StartUP. Sentiremo ancora parlare di Fragancia Encanto, che l'azienda per la prossima estate sta organizzando un Party di presentazione, dove parteciperanno anche tante altri nuovi brand, nuovi stilisti e tutti coloro, imprenditori e aziende impegnati nelle produzioni e creazioni made in Italy, quindi, caccia all'invito!

