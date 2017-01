Tanya pubblica il primo mese su Instagram: boom di contatti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

TANYA LA GATTA ha PUBBLICATO IL PRIMO MESE SUI SOCIAL ed IMPAZZA INSTAGRAM. In poche ore, il primo mese del calendario 2017 fa il giro del web dove più di 15.000 follower hanno apprezzato lo scatto.. I social premiano la bellezza della starlet Tanya La Gatta, ritenuta tra le showgirl napoletane più sexy dell'anno, Impazza il totocalendario, sui social network sono in migliaia alla ricerca del calendario 2017 presentato alla stampa qualche settimana. Tantissimi i followers della showgirl, come risulta dalla foto pubblicata poche ore fa pubblicata su Instagram, vediamo palesemente oltre 16.000 consensi e commenti dei fan che divinamente elogiano il lato B di Tanya ritenuto tra i più belli in assoluto.