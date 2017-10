'Urina verso la tribuna ospite', maxi-squalifica al giocatore della Turris: "E' un'ingiustizia"

Stangata del Giudice Sportivo sul calciatore della Turris Giovanni Liberti, squalificato per cinque turni dopo il match contro la Sarnese.

Grandi contestazioni, da parte della società corallina, sulla motivazione della sanzione. Secondo il Giudice Sportivo, infatti, il giocatore avrebbe "a gioco fermo, urinato in direzione della tribuna ospite, rivolgendo nell'occasione gesti osceni e triviali esibendo l'organo genitale".

La Turris, nella figura del presidente Antonio Colantonio, ha subito contestato la decisione del Giudice Sportivo inerente le 5 giornate di squalifica a Liberti, annunciando immediato ricorso: "Purtroppo, per l’ennesima volta, ci troviamo a dover fronteggiare un’ingiustizia - spiega il patron corallino - . Il nostro giocatore non ha assolutamente commesso i fatti contestati. Semplicemente nella zona del riscaldamento c’è una fontana vicino ad un muro e il giocatore, pronto ad entrare in campo, stava bevendo e aggiustandosi la maglia che, da regolamento, va messa nei pantaloncini".

"La cosa grave - prosegue il Presidente Colantonio - è che a sostegno della squalifica c’è solo la testimonianza dell’assistente dell’arbitro posizionato dal lato opposto del terreno di gioco. La stessa società ospite, sentito il segretario, ci ha confermato che il nostro giocatore non ha fatto nulla di quanto contestato. Sono amareggiato per questa decisione del Giudice Sportivo contro cui presenteremo ricorso per far valere le nostre ragioni. La Turris è una società seria e i nostri calciatori rispettano sia le regole di gioco, che quelle etiche e morali, che impone questa disciplina".