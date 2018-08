Universiadi, De Luca: "Presto i contratti per il villaggio degli atleti sulle navi"

"A brevissimo faremo i contratti con le compagnie di navigazioni per usare le navi dove ospitare il villaggio atleti". A dirlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dopo un incontro in Regione con i dirigenti della Fisu per l'organizzazione delle Universiadi.

"Il cronoprogramma degli impianti da ristrutturare sarà definito l'ultima settimana di agosto - assicura il presidente della giunta -. Abbiamo consegnato i lavori per lo stadio San Paolo, poi De Laurentiis si è innervosito e ha ragione: si sono persi mesi che non andavano perduti". De Luca chiede di avere "un po' di pazienza" per il completamento di un'altra decina di impianti "e poi si parte - dice - con i piani per la mobilita', la sicurezza e la comunicazione, su cui dovremo lavorare con Fisu e Coni. Stiamo cominciando a entrare nel merito dei singoli pezzi delle Universiadi e non ci distraiamo".