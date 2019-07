Universiadi Napoli, Italia d'oro nella Pallanuoto: il video dell'esultanza

L'Italia supera 18-7 (4-1, 3-2, 3-1, 8-3) gli Stati Uniti in finale e conquista l'oro nella Pallanuoto alla 30esima Universiade di Napoli.

Nella piscina Scandone gli azzurri sempre avanti nel punteggio. Quaterna di Campopiano, tripletta di Cannella. Per gli azzurri si tratta della 15esima medaglia. Nella compagine azzurra, per Napoli, anche i voti noti Massimo Di Martire (CN Posillipo), Edoardo Campopiano (Canottieri Napoli), il capitano Umberto Esposito (Canottieri Napoli) e Mario Del Basso (Canottieri Napoli). La squadra è stata guidata alla vittoria da Alberto Angelini con l'assistenza di Alessandro Calcaterra.

Terzo posto per l'Ungheria che in mattinata ha battuto la Russia ai rigori per 22-21 (10-10 dopo tempi regolari).