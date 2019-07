Universiadi Napoli, tutto pronto: "Sfida vinta. Abbiamo fatto un miracolo"

Tutto pronto a Napoli per il via alle Universiadi. Oggi alla Mostra d'Oltremare la conferenza stampa di apertura del grande evento sportivo in programma su tutto il territorio della Campania fino al prossimo 14 luglio.

Domani l'inizio delle gare, con i match del tabellone di calcio e pallanuoto maschile e femminile ed i tuffi. Mercoledì sera al San Paolo l'attesissima Cerimonia inaugurale, a cui assisterà dal vivo anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Già introvabili da alcuni giorni i tagliandi per l'evento.

"Siamo contenti parta quest'avventura. Abbiamo affrontato questa sfida con grande preoccupazione all'inizio, perché siamo partiti con due anni di ritardo dopo la rinuncia del Brasile. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. I ringraziamenti sono tanti. Abbiamo lavorato anche di notte. Si tratta di un grande evento non solo sportivo, ma anche di valori umani profondi. E' importante per avere proiezione internazionale di Napoli e della Campania, che è una terra straordinaria. Volevamo proporre questa splendida immagine al mondo intero. Vogliamo risvegliare un movimento sportivo giovanile, grazie anche alla ristrutturazione di 70 impianti in tutti la Regione. Abbiamo fatto un miracolo. In 10 mesi abbiamo fatto questo lavoro e non tutti credevano ce l'avremmo fatta. Ci sarà qualche limite e chiedo scusa in anticipo, ma abbiamo fatto il massimo. Mercoledì sera ci sarà un evento meraviglioso alla presenza del Capo dello Stato. Siamo pronti", le parole del Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza di apertura.

LA NOTA DI DE MAGISTRIS

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disertato la conferenza stampa dopo un 'incidente istituzionale'. "C'è stata un'azione di censura nei confronti della città a cui è stato impedito di fare un intervento di benvenuto. Domani ci sarà conferenza stampa in cui spiegheremo tutto", le parole del primo cittadino partenopeo.