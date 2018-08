Universiadi Napoli, firmato il contratto per la prima nave per gli atleti

E’ stato firmato a Napoli il contratto tra l’Aru (l’agenzia regionale per le Universiadi di Napoli 2019) e la Msc, per la nave Msc Lirica che farà parte del villaggio atleti in occasione del grande evento sportivo in programma nel capoluogo e nel resto della Campania nel luglio 2019.

Un ulteriore passo in avanti importante, dunque, dopo l'insediamento della cabina di regia con la prima riunione di martedì pomeriggio.

La nave sarà ancorata nel porto di Napoli e sarà affiancata da un’altra nave, che sarà scelta con un bando di gara inviato nelle ultime ore all’Anac per le verifiche.

Il commissario per le Universiadi 2019 Gianluca Basile ha firmato anche il contratto per il rifacimento della pista di atletica dello Stadio San Paolo. I lavori erano già stati avviati in via d’urgenza nelle scorse settimane.

I lavori oggetto del contratto firmato riguardano anche la riqualificazione degli spogliatoi nel sottosuolo dell'impianto di Fuorigrotta, che verranno usati dagli atleti.