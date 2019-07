Universiadi Napoli, ancora un oro e un bronzo dalla Scherma per l'Italia

La quinta giornata dedicata alla scherma alle Universiadi di Napoli, sulle pedane del PalaUnisa, regala all'Italia la quinta medaglia d'oro in totale, con il trionfo della squadra di fioretto femminile, ma anche il bronzo del team di spada maschile.

Entusiasmo, applausi scroscianti e tricolori che sventolano sulle tribune, ancora una volta gremite al campus di Baronissi, alla 45esima stoccata azzurra nella sofferta e combattuta finale vinta contro la Russia. L'Italia delle fiorettiste, con Erica Cipressa (reduce dall’oro individuale), Camilla Mancini (bronzo lo scorso venerdì) e Martina Sinigalia, aveva debuttato nei quarti di finale superando 45-21 gli Usa, poi in semifinale il successo contro la Cina con lo stesso punteggio, infine la vittoria per 45-38 sulle russe che è valsa la medaglia d'oro.

Gioia di bronzo per gli spadisti. La squadra composta da Lorenzo Buzzi, dal napoletano e figlio d'arte Valerio Cuomo e Federico Vismara ha esordito nel tabellone da 16 superando la Cina per 45-26. Nei quarti di finale gli azzurri hanno poi sconfitto l'Ucraina per 45-29. In semifinale lo stop per 45-38 contro la Corea, prima del riscatto nel match vinto sulla Polonia per 45-33 e che è valso il terzo gradino del podio.

Per l'Italia della scherma sono ora 11 le medaglie conquistate (3 d'oro, 3 d'argento e 5 di bronzo) all'Universiade di Napoli 2019, che si chiuderà martedì con le prove a squadre di firoetto maschile e sciabola femminile.