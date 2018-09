Universiadi 2019, settimana decisiva: si avvicina l'incontro di Losanna

La vicenda Universiadi 2019 entra nel vivo: quella iniziata oggi è la settimana decisiva perché la manifestazione si tenga a Napoli come previsto.

L'appuntamento più importante sarà nel week end in Svizzera, a Losanna. In quell'occasione, il comitato esecutivo della Fisu si riunirà per fare il punto sulla situazione.

Soltanto l'ok del comitato della Federazione degli Sport Universitari darà il via libera definitivo. A Losanna sarà presente una delegazione campana con i soggetti coinvolti, ovvero il commissario dell'Universiade Gianluca Basile, la Regione Campania con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, il Comune di Napoli con il capo di Gabinetto del Comune Attilio Auricchio, infine il presidente del Cusi Lorenzo Lentini.

Inoltre, sempre nel fine settimana, poco prima della partenza per Losanna, la struttura commissariale incontrerà l'Ssc Napoli: lo scopo è fare il punto sullo stato dei lavori allo stadio San Paolo, dove dovrebbe tenersi la cerimonia d'apertura.