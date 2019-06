Universiadi a Napoli, De Luca: "Organizzate in tempi record. Un altro Sud esiste"

"Aver accettato di organizzare la Napoli 2019 Summer Universiade è stato un atto di follia da parte nostra. Innanzitutto perché siamo subentrati dopo la rinuncia del Brasile e quindi siamo stati costretti a partire con due anni di ritardo. In secondo luogo perché – caso unico nella storia di eventi di questo tipo – ci siamo fatti carico da soli di finanziarlo. La Regione Campania è l’unico finanziatore delle Universiadi 2019. Rispettando le scadenze e il cronoprogramma fissato, stiamo consegnando tutti gli impianti che dal 3 al 14 luglio ospiteranno la manifestazione: Stadio San Paolo, Piscina Scandone, Piscine Mostra d’Oltremare e decine di altri impianti a #Napoli e in tutta la Campania (nella foto siamo a Nocera Inferiore dove sabato abbiamo consegnato lo stadio e il palazzetto dello sport rinnovati: bellissimi). Con uno sforzo organizzativo senza precedenti, abbiamo ristrutturato in tempi record, meno dieci mesi, la gran parte dei principali impianti sportivi della Campania. Lavoro, impegno, metodo, rigore: stiamo dimostrando coi risultati che esiste un altro Sud", è il post pubblicato su Facebook da Vincenzo De Luca, Governatore della Campania.