Universiadi 2019, la fiaccola arriva a Napoli: l'accensione in Piazza Municipio

Dopo le tappe negli altri capoluoghi di provincia della Campania, la fiaccola delle Universiadi è finalmente giunta a Napoli nel pomeriggio di oggi.

Alle ore 18.30 in Piazza Municipio, all'esterno di Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha acceso la prima fiaccola conducendola per un breve tratto, fino a Via Verdi, del percorso completato poi da altri undici tedofori, che hanno attraversato la Galleria Umberto, Piazza del Plebiscito, il Lungomare, fino ad arrivare in Piazza Vittoria.

Tra questi i tedofori i campioni napoletani dello sport Sandro Cuomo, Franco Porzio, Giuseppe Abbagnale, Mauro Sarmiento, Giuseppe Di Capua e Maria Felicia Carraturo. L'ultimo tedoforo è stato Oleg Matytsin, Presidente della FISU, che è giunto con la fiaccola in Piazza Vittoria.