Meno di 200 giorni dalle Universiadi: esibizioni di arti marziali alla stazione centrale

Meno di 200 giorni alle Universiadi: con una singolare manifestazione nella Hall della Stazione centrale di Napoli è iniziato il conto alla rovescia per la più importante manifestazione sportiva internazionale dopo le Olimpiadi che sarà ospitata dal capoluogo partenopeo.

Attorno allo stand allestito per l'occasione passeggeri in transito e curiosi hanno potuto assistere a straordinarie esibizioni di arti marziale e scattare selfie con gli atleti campani tra cui gli olimpici Mauro Sarmiento (due medaglie olimpiche nel taekwondo) e Mariafelicia Carraturo (neo detentrice del record del mondo in apnea) oltre che con gli attori della fiction «Un Posto al Sole» Francesco Vitiello, Raffaele Imparato, Amato D'Auria.

Un Posto al Sole

Le Universiadi entreranno nella sceneggiatura di "Un posto al sole". Le vicende dei residenti di palazzo Palladini si intrecceranno con l'evento sportivo che si terrà a Napoli a luglio.

L'evento, organizzato in collaborazione con il Coni regionale e grazie alla disponibilità di Grandi Stazioni, si concluderà alle 18 di oggi pomeriggio.