Universiadi, de Magistris agli atleti: "Benvenuti nella città della Pace, dell’Accoglienza e dell’Amore"

"Come sindaco di Napoli dò il benvenuto in questo bellissimo stadio a tutte le atlete e a tutti gli atleti ma soprattutto dò il benvenuto a voi tutti nella città dei mille colori, dello Sport, dei Giovani, della Pace, dell’Accoglienza, nella Città dell’Amore. Il mio augurio e l’augurio di tutti i napoletani è che possiate trascorrere giorni di forti emozioni nella nostra città. Welcome all of you ed un abbraccio da Napoli guagliu’", è il discorso di de Magistris in apertura della cerimonia delle Universiadi.

TANTE LE PRESENZE ATTESE

Oltre al Capo dello Stato Sergio Mattarella, presenti al San Paolo anche il Presidente della Camera Roberto Fico, il vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Oltre al Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne.

GARE DELLA QUARTA GIORNATA: IL PROGRAMMA