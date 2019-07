Universiadi Napoli, gli occhi del mondo sul San Paolo per la Cerimonia di Apertura

Occhi del mondo puntati su Napoli per l'attesissima Cerimonia di Apertura delle Universiadi 2019. Lunghe code all'ingresso del San Paolo.

Lo show è ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, il cui team creativo è noto per i successi di oltre 20 Cerimonie Olimpiche, da Torino 2006 a Rio 2016, l'Albero della Vita di Expo Milano 2015 e "Giudizio Universale", sarà trasmesso in diretta in mondovisione ed in Italia su Rai Due.

Febbrile l'attesa in città sin dalle prime ore del pomeriggio. Al San Paolo anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella accolto con applausi nella stazione centrale di Napoli.

LA CERIMONIA

Si parte dalla U del logo delle Universiadi, come concetto creativo di unione, universalità e unicità, e che rappresenta un grande abbraccio con due enormi braccia protese verso gli oltre 8000 atleti che invaderanno la città di Napoli e la Campania. Un grande golfo trasformerà lo stadio San Paolo. Un video countdown con i numeri della smorfia, poi allo 0 il momento magico con l'ingresso di una sirena aerea, la sirena Partenope, interpretata dall'apneista partenopea Mariafelicia Carraturo. Partenope avanzerà con una coda argentata lunga 60 metri nello stadio che grazie ad uno spettacolare gioco di luci ed effetti speciali, si trasformerà nel Golfo di Napoli, con il mare che invaderà il terreno di gioco.

A dare il benvenuto agli atleti sarà il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Tra i porta cartelli ci sarà anche un gruppo di 40 migranti arrivati in Italia con i barconi e che si stanno integrando a Napoli. L'ultima squadra a sfilare da protocollo sarà l'Italia, che sarà accolta con una canzone speciale da Malika Ayane. La bandiera sarà portata da Bebe Vio, che indosserà un abito di Armani per l'occasione.

GARE DELLA QUARTA GIORNATA: IL PROGRAMMA

Non mancherà un omaggio a Napoli e alla sua cultura e teatro, con dei performers vestiti da Pulcinella che entreranno in scena con balli ed esibizioni. Successivamente l'omaggio a Totò ed Eduardo De Filippo a cura di Iaia Forte, prima del momento spettacolare di celebrazione del tuffatore di Paestum, che rappresenta in scena l’unione del passato e del presente, di sport e cultura.

Spazio poi al protocollo ufficiale, con un breve discorso del Governatore della Campania De Luca, il Presidente della Fisu Matytsin ed il Presidente del Cio Bach. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dichiarerà poi aperti ufficialmente i Giochi dalla sua postazione in tribuna Autorità.

A fare poi ingresso sul terreno del San Paolo sarà la bandiera della Fisu, portata tra gli altri da Giuseppe Abbagnale, Mariafelicia De Laurentiis e Antonietta Di Martino. Ci sarà un momento dedicato al judo con i ragazzi della palestra di Gianni Maddaloni, prima di uno spettacolo di luci che precederà l'esibizione di Anastasio, che eseguirà la sua versione di "Another brick in the wall" accompagnato dai bambini della scuola media di Meta, dove lui ha studiato. La torcia entrerà nello stadio portata da Pino Maddaloni, Diego Occhiuzzi e Carlotta Ferlito, prima del tedoforo finale che non è stato ancora svelato. Gran finale con il concerto speciale di Andrea Bocelli, che canterà tre brani tra cui Funiculì Funiculà.

BIGLIETTI SOLD OUT

Tutto esaurito sugli spalti, con i 24000 biglietti a disposizione degli spettatori già terminati da qualche giorno. Durante la cerimonia la Curva B resterà chiusa, così come accadrà anche durante le gare di Atletica. Chiusa anche la Curva A inferiore. Il pubblico si sistemerà nei Distinti e nella Curva A Superiore, mentre la Tribuna Posillipo sarà riservata solamente alle autorità. I cancelli del San Paolo saranno aperti dalle ore 18,00.

TANTE LE PRESENZE ATTESE

Oltre al Capo dello Stato Sergio Mattarella, sono attesi al San Paolo anche il Presidente della Camera Roberto Fico, il vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ci sarà, inoltre, anche il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne.

IL TRASPORTO PUBBLICO

Servizio straordinario per il trasporto pubblico in occasione della Cerimonia di Apertura. Le linee Eav Cumana e Circumflegrea resteranno in esercizio fino alle 2,00, mentre la Metro Linea 2 fino alle 1,30. Anche la Metro Linea 1 prolungherà il suo orario fino alle 2,00, mentre l'ultima corsa della Funicolare Centrale è fissata per l'1,00.