Universiadi Napoli, ci siamo: oggi la conferenza stampa di apertura

Napoli è ormai pronta per l'attesissimo via delle Universiadi 2019. Questa mattina, presso il Media Press Centre della Mostra d'Oltremare, si terrà la conferenza stampa di apertura della 30esima edizione della grande kermesse sportiva.

Il Presidente della FISU Oleg Matytsin e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca illustreranno lo scenario, le competizioni e i protagonisti della manifestazione alla stampa nazionale e internazionale, a 48 ore dalla Cerimonia di Apertura allo Stadio San Paolo. Interverranno, inoltre, il Commissario Straordinario Gianluca Basile, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Coordinatore generale della Fisu Adam Sotiriadis, il Presidente del Cusi Lorenzo Lentini, il Segretario generale FISU Eric Saintrond, l'Ambassador Massimiliano Rosolino.

INTROVABILI I BIGLIETTI PER LA CERIMONIA INAUGURALE

Sono praticamente introvabili i tagliandi per assistere alla Cerimonia di Apertura delle Universiadi in programma mercoledì sera allo Stadio San Paolo di Napoli (ore 21,00). Già da venerdì sera, infatti, sul portale riservato, non ci sono più biglietti disponibili per il grande evento inaugurale della kermesse.

LE PRIME GARE

Martedì, intanto, si parte già con le prime gare. Si parte dalle 10,00 con i turni preliminari dei Tuffi alla Mostra d'Oltremare. Poi tante partite di calcio e pallanuoto maschile e femminile, dislocate sui campi di gioco di tutta la regione.

IL PIANO TRAFFICO

A partire da oggi cambia anche il dispositivo di traffico ad hoc, con percorsi differenziati per i veicoli degli atleti e per i veicoli privati. "In seguito ad approfondimenti con la Questura di Napoli - recita la nuova ordinanza - sono state condivise le seguenti modifiche alla viabilità:



- inversione del senso di marcia di via Giordano Bruno, da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro, per consentire una riduzione del traffico di via Piedigrotta;

- senso unico di circolazione in viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica, che sarà dedicato al traffico ordinario;

- spostamento del corridoio per gli atleti su via Caracciolo nel tratto parallelo a viale Gramsci, da piazza della Repubblica a via Sannazaro (con ritorno su viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica, in corsia promiscua).



Novità anche lungo via Caracciolo dove, da piazza della Repubblica a via Sannazaro, viene istituita una corsia riservata ai veicoli che trasportano gli atleti partecipanti ed i mezzi di servizio delle Universiadi. In essa è consentito il transito anche ai veicoli dei residenti delle seguenti strade: via Francesco Caracciolo (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Giambattista Pergolesi (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Ferdinando Galiani (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Tommaso Campanella (tratto da viale Antonio Gramsci a via Francesco Caracciolo).



Istituiti sensi unici di circolazione in via Giordano Bruno, da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro; viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica; via Francesco Caracciolo, da piazza della Repubblica a via Sannazaro.

Previsto obbligo di svoltare a destra su via Sannazaro, per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da piazza della Repubblica; obbligo di svoltare a sinistra su via Sannazaro, per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da via Posillipo/largo Sermoneta/via Mergellina; obbligo di svoltare a sinistra su piazza della Repubblica per poi immettersi in via Riviera di Chiaia per i veicoli circolanti in viale Antonio Gramsci eccetto che per i veicoli che trasportano gli atleti partecipanti o a servizio delle Universiade o i veicoli diretti al passo carraio del Consolato degli Stati Uniti d'America. Questo potranno immettersi in rotatoria per proseguire su viale Anton Dohrn o su via Francesco Caracciolo.