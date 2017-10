Universiadi Napoli 2019, presentazione in grande stile al Salone d'Oro del Coni

E' stata presentata ufficialmente questa mattina, presso il Salone d'Onore del Coni in Roma, la trentesima edizione delle Universiadi, in programma dal 3 al 14 luglio 2019 a Napoli e in Campania.

L'Agenzia Regionale per le Universiadi (ARU) ha illustrato i dettagli dell'evento insieme con il Cusi (Centro Universitario Sportivo Italiano) alla presenza del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, del Presidente dell’ARU Raimondo Pasquino, del Presidente del CUSI, Lorenzo Lentini, del Presidente della FISU (International University Sport Federation) Oleg Matytsin, e del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), Gaetano Manfredi.

35 saranno gli impianti per le gare, mentre 28 quelli per gli allenamenti. Questi i numeri svelati dal numero uno dell'Aru Pasquino. L'ex Campione del Mondo Marco Tardelli sarà, invece, il testimonial.

"Vogliamo dimostrare al mondo che l'Italia è in grado di organizzare grandi eventi e anche le Universiadi testimoniano tutto questo. Il Governo ci ha creduto fin dall'inizio assieme alla Regione Campania e oggi raccogliamo i frutti di questo importante investimento nel quale abbiamo utilizzato anche i fondi europei, che troppe volte tornavano indietro e che invece questa volta restano in Italia e in particolare in Campania", ha dichiarato il Ministro per lo Sport Luca Lotti.

"Questa è una giornata importante: presentiamo le Universiadi con una squadra al completo. Da oggi ci mettiamo la faccia, questo non vuol dire che prima non eravamo convinti, ma era indispensabile che il Governo facesse sentire il suo supporto, visto che determina le coperture e i flussi finanziari, e che la Regione Campania sostenesse nel suo ruolo centrale l'evento. Il Coni non si occupa di costruire impianti, ci saranno persone deputate a questo. C’è una grande urgenza. La parte sportiva è sempre stata un successo negli eventi realizzati in Italia e la presenza del Segretario Generale Roberto Fabbricini, che siederà nel board, colui che conosce il mondo universitario meglio di tutti è una garanzia e una tutela. Poi c’era la necessità di una persona esterna, un uomo di sport, una persona pulita che sarà il nostro playmaker: Marco Tardelli. Da oggi insieme dovremo remate per far fare bella figura a Napoli, alla Campania, all’Italia e al mondo sportivo", ha affermato il Presidente del Coni Giovanni Malagò.

"VOGLIAMO UN BOOM COME L'EXPO DI MILANO" - "Per le Universiadi di Napoli vogliamo un boom di presenze e ritorni economici come l'Expo di Milano. Questo evento è una straordinaria occasione per cancellare l'immagine negativa della città nel mondo. Per la Regione Campania è un investimento che ha richiesto coraggio e un po' di incoscienza. Sono partiti i bandi per i progettisti, poi i bandi per imprese. Abbiamo 1 anno per le opere. Il villaggio sportivo sarà nel Porto di Napoli. Marco Tardelli è testimonial ideale di questo evento, immagine dello sport pulito che vince", le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"NON SARA' UNA SFIDA FACILE" - “Non mi illudo che sarà una partita facile ma i compagni viaggio sono forti e non occasionali, stiamo infatti strutturando un lavoro molto serio. Il testimone da Taipei corre a Napoli, con l’Italia che è all’ottavo posto nel ranking mondiale. Auspico che nasca una federazione sportiva universitaria, crediamo in questo cambio di rotta. La sfida delle Universiadi non sarà facile. La prima sfida sono gli impianti, ma non abbiamo bisogno di costruirne dei nuovi. Per realizzare i lavori il nostro nemico è il tempo, ma il Comune di Napoli ci sta dando una grande mano. La seconda sfida è quella di avere il villaggio al centro di Napoli, nell’area portuale, con le Universiadi al centro di una città storica. La terza sfida è che l’Italia punta oggi sulle Universiadi che non sono uno scherzo. Ci dobbiamo preoccupare di 10mila atleti. Non possiamo immaginare le stesse Universiadi di Taipei, ma abbiamo due cose che il mondo ci invidia: la tradizione sportiva e la cultura", ha dichiarato il Presidente del Cusi Lorenzo Lentini.

"L'UNIVERSIADE DI NAPOLI SARA' UNICA NEL SUO GENERE" - Ottimista il Presidente della Fisu Oleg Matytsin: "L’Italia ha una grande tradizione in campo sportivo e universitario e sappiamo che qui i grandi eventi sportivi sono stati organizzati nel modo migliore. La nostra prima sfida è il tempo. L’incontro con il Governo e la Regione Campania, il CUSI e il CRUI di oggi mi ha fatto capire che possiamo lavorare bene insieme. Non dobbiamo copiare Taipei, ma presentare le nostre cose ancora più belle. Sono sicuro che l’Universiade di Napoli sarà unica nel suo genere, un evento mondiale che viene subito dopo i Giochi Olimpici. Il nostro compito è di far sì che tutti i partecipanti siano orgogliosi di aver partecipato".