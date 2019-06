Universiadi 2019: "Vogliamo che questa edizione resti nella memoria"

"Ospitiamo con orgoglio le Universiadi del 2019 e tutti gli atleti che arriveranno a Napoli. Siamo onorati e stiamo facendo di tutto perché questa edizione resti nella memoria. Non avevamo una manifestazione di tale portata dal 1963": lo ha detto l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, intervenendo a Torino, luogo da dove parte la staffetta della torcia. Il Commissario Straordinario del Comitato organizzatore, Gianluca Basile, ha aggiunto: "Abbiamo fatto una corsa, ma non vogliamo far fare brutta figura a Napoli, alla Campania e all'Italia".