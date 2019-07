De Magistris premia i “medagliati” napoletani alle Universiadi (GALLERY)

I dodici “medagliati” napoletani e campani alle Universiadi sono stati premiati dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di una cerimonia che si è tenuta oggi nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo. Presente anche l'assessore allo Sport, Ciro Borriello.

Le parole del sindaco

"Sono soddisfatto e orgoglioso perchê la nostra cittá ha mostrato grande spirito di squadra. Quando c'è la volontà ogni obiettivo diventa possibile. Forse Napoli oggi ha gli impianti sportivi migliori d'Italia - penso, ad esempio, alla Scandone con le sue 2 piscine o al Palavesuvio. Adesso la sfida è utilizzarli e in queste ore sono tante le richieste che stanno arrivando, anche dalle scuole. Le Universiadi sono state una grande emozione, non solo perché si è trattato di una competizione di alto livello ma anche perché ho visto la gioia dei partecipanti che giravano i vicoli di Napoli. E la nostra città di sé ha dato la visione di città in grado di fare le cose, ha mostrato di essere competitiva".

Ecco i campioni che hanno ricevuto il riconoscimento della città:

Simone D'Ambrosio - oro trap misto

Dario di Martino e Maria Varricchio - bronzo pistola mista

Rebecca Gargano - oro sciabola a squadre

Valerio Cuomo - bronzo spada a squadre

PALLANUOTO MASCHILE ORO

Massimo di Martire

Umberto Esposito

Edoardo Campopiano

Mario del Basso

PALLANUOTO FEMMINILE (ARGENTO)

Sara Centanni

Fabiana Sparano

Carolina Ioannou