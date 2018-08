Universiadi, lavori al via in 13 impianti entro fine agosto: "Nessun problema per il San Paolo"

Si terrà tra mercoledì e giovedì un nuovo incontro tra l'amministrazione comunale e il commissario per le Universiadi, Gianluca Basile.

A riferirlo, a margine del Consiglio Comunale, è Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. In occasione del nuovo incontro sarà stabilito un nuovo cronoprogramma ed analizzati i punti critici riscontrati a causa anche dei vari ostacoli burocratici.

LAVORI

Saranno 13 gli impianti sportivi della città che ospiteranno le gare delle Universiadi del 2019. I lavori partiranno in tutti gli impianti entro fine agosto. Per quanto concerne lo stadio San Paolo, Borriello ha spento le polemiche scatenatesi dopo le critiche di Aurelio De Laurentiis, che aveva paventato l'impossibilità per gli azzurri di giocare in casa contro il Milan in campionato a causa dei lavori alla pista d'atletica. "Il cantiere all'interno dello stadio ha dei tempi che saranno rispettati, come sarà rispettato il calendario delle gare nazionali e internazionali. Ci sarà chiaramente un momento in cui potremo avere qualche sofferenza ma i cantieri poi finiscono e comunque tutta l'area di cantiere non confligge assolutamente con il terreno di gioco".