Universiadi, atlete australiane fanno shopping in città: "Adoriamo Napoli"

Quattro atlete australiane sono state intercettate in giro per il centro di Napoli, precisamente all'interno della Galleria Umberto I. Una di loro, Celeste Mucci - la seconda da sinistra nella foto di Alessandra De Cristofaro - ha origini italiane. "Giriamo per fare un po' di shopping", hanno rivelato. "Napoli è una città meravigliosa". Le quattro atlete sono Nana Owusu, Riley Day, Morgan Mitchell e l'italo-australiana Celeste Mucci.