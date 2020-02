Basket, importante vittoria del Napoli in trasferta a Voghera

Importantissimo successo in chiave play-off per la GeVi Napoli Basket, che sbanca il PalaOltrePò di Voghera conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Gli azzurri battono la Bertram Tortona con il punteggio di 67-79, agganciandola in classifica a quota 24 punti.

Sugli scudi Mastellari e Roderick, autori rispettivamente di 15 e 14 punti. In doppia cifra anche Sandri (13) e Chessa (12)

"Sono molto contento della prestazione. Per noi è una grande vittoria su un campo difficile come il PalaOltrePò, che prima di stasera era stato violato solo una volta dalla capolista del nostro girone. Abbiamo subito l’energia e la fisicità di Tortona nel secondo quarto, ma devo dire che la squadra ha trovato buone soluzioni nel corso della gara, nonostante l’assenza di Spizzichini che ha ridotto le nostre rotazioni. Ottimo il rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo con una grande applicazione difensiva e ottima concentrazione anche in attacco. Ognuno dei miei giocatori ha dato il proprio contributo, è stata una grande prova di gruppo. Sono due punti che ci danno morale e ci fanno guardare con fiducia ai nostri prossimi impegni", le dichiarazioni di coach Sacripanti in conferenza stampa.

Bertram Tortona-Gevi Napoli 67-79 (18-19; 41-36; 54-62)

Bertram Tortona: Valle ne, Buffo ne, Tavernelli 5, Formenti 2, Seck ne, De Laurentiis 8, Mascolo 8, Cepic, Severini 3, Sanders 10, Grazulis 21, Martini 10. Coach Ramondino.

Gevi Napoli: Erkmaa 2, Guarino ne, Mastellari 15, Iannuzzi 6, Roderick 14, Klacar, Chessa 12, Sandri 13, Cortese ne, Monaldi 9, Sherrod 8. Coach Sacripanti.