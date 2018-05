I protagonisti della racchetta tornano a Napoli: via alla Tennis Vomero Cup

Il grande tennis torna a Napoli dal 20 al 27 maggio, sui campi in terra rossa del Tc Vomero.

Presso lo storico circolo collinare di Via Rossini, infatti, si terrà la quarta edizione della Tennis Vomero Cup (montepremi da 25mila dollari), che assegnerà punti per le classifiche mondiali Atp.

Si parte domenica e lunedì con le qualificazioni. Da martedì via al tabellone, che vede come numero uno l'argentino Patricio Heras. In gara anche il portoghese Frederico Gil, ex numero 62 delle classifiche mondiali, ed il napoletano Raul Brancaccio. Tra i giovani da tenere d'occhio l'americano Blanch.

L'ingresso sarà gratuito per tutta la durata del torneo.