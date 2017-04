Il grande tennis internazionale torna a Napoli

Buone notizie per gli appassionati di tennis napoletani. Il circuito dell’ATP Challenger Tour, infatti, ha approvato ed assegnato al CUS Napoli una tappa del circuito internazionale della racchetta che si terrà a Napoli presso il Complesso Polisportivo Universitario di via Campegna, dal 18 al 24 settembre 2017.

Il torneo avrà un montepremi di 64mila euro + ospitalità e prevede due tabelloni, uno di singolare maschile ed uno di doppio maschile. Il tabellone del singolare maschile vedrà la partecipazione di 32 atleti del circuito ATP provenienti da tutto il mondo, di cui 24 di questi scelti dall’Ufficio Europeo ATP di Montecarlo. Analogo discorso anche per il tabellone di doppio che coinvolgerà 16 coppie maschili scelte dalle classifiche dell’ATP.

“Abbiamo sfruttato l’opportunità di richiedere una tappa del calendario internazionale in settembre – spiega il Presidente del Cus Napoli Elio Cosentino – . Si tratta di una entusiasmante sfida organizzativa di livello mondiale, ma non un grosso sforzo per il CUS Napoli, che è abituato da sempre a gestire eventi con altissimo numero di persone. Abbiamo fatto tutto in breve tempo, siamo stati bravi a farci trovare pronti: gli ispettori dell’ATP hanno valutato la nostra struttura come una delle migliori in campo europeo”.

Il torneo in questione rappresenterà il più importante evento tennistico della città di Napoli del 2017, nonché la kermesse tennistica italiana più importante dopo gli Internazionali di Roma.