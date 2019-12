Grave lutto nel mondo dello sport italiano: addio a Tobia Di Monte

Grave lutto nel mondo del basket e dello sport italiano. Si è spento a soli 23 anni l'atleta napoletano Tobia Di Monte, nazionale italiano di basket in carrozzina.

Nato a Napoli il 20 luglio 1996, Tobia militava nel Santa Lucia Basket Roma.

A dare la triste notizia della scomparsa del giovane cestista, è stata la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina: "Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Ci ha lasciati nella notte Tobia Di Monte. Prima che un atleta delle nostre nazionali, un ragazzo che aveva conquistato i nostri cuori con garbo, con educazione, con entusiasmo. Ci siamo innamorati di Tobia nel corso dei Mondiali Under 23 di Toronto, nel 2017, quando scoprimmo una persona umile ma determinata, un talento in campo, un ragazzo d’oro fuori. Un amico per tutti noi. Oggi la Nazionale in ritiro a Lanciano lo ricorda, insieme a chi lo ha allenato nel club, a chi lo ha accolto in Nazionale e nella Federazione, a chi ha condiviso con lui lo spogliatoio e il campo. Il presidente Fernando Zappile, il vice presidente Chiara Coltri, il segretario generale Alessia Ferri, lo staff tecnico di Carlo Di Giusto, Fabio Castellucci e Roberto Ceriscioli, lo staff medico-sanitario, gli azzurri, la Fipic tutta, saluta Tobia e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore".

"I campionati riprenderanno dopo le festività con un minuto di silenzio su tutti i campi. Tobia merita di essere ricordato per sempre. Adesso è il momento del dolore per la scomparsa di un ragazzo che è stato un dono prezioso per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Istituiremo un Memorial che ne tenga sempre vivo il ricordo e l'esempio del grande spessore umano immediatamente percepibile da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo", le parole del presidente federale Fernando Zappile.