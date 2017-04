I tifosi del Barcellona hanno invaso Torino, dove questa sera si giocherà l'attesissimo match di Champions tra la Juve ed i blaugrana.

I supporters catalani, in alcune vie del centro del capoluogo piemontese, si sono esibiti in cori in lingua spagnola sulle note di "Un giorno all'improvviso", il coro da stadio tanto amato dai tifosi del Napoli.

Ecco le immagini tratte dal canale ufficiale Youtube del Mundo Deportivo