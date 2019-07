Super acquisto per il Napoli Basket: ingaggiato Terrence Roderick

GeVi Napoli Basket letteralmente scatenata sul mercato. Dopo l'annuncio dell'ingaggio del centro Usa Brandon Sherrod, ex Roseto e Scafati, arriva un clamoroso colpo messo a segno dal club del Presidente Grassi.

La società partenopea ha infatti ingaggiato Terrence Roderick, vero e proprio mattatore del campionato di Serie A2 nella scorsa stagione con Bergamo, con una media di 20.4 punti, 10.8 rimbalzi e 6 assist.

LA SCHEDA

Esterno USA classe 1988 di 198 cm, Roderick inizia la sua carriera alla Northeast Prep School di Philadelphia, per poi passare al college alla University of Alabama at Birmingham per due stagioni (2007-2008 e 2008-2009). Ai Traiskirchen Lions, squadra austriaca con la quale nella stagione 2009-2010 produce 18 punti e 6 rimbalzi di media, vive la sua prima stagione europea. In seguito l’approdo in Italia: prima a Rimini in Legadue (2010-2011, 16 punti e 6.5 rimbalzi), poi a Cremona in Serie A (2011-2012, 7.1 punti di media in 11 partite disputate) e Forlì ancora in Legadue (2012-2013, 17.8 punti, 7.2 rimbalzi e 4.4 assist di media), risultando uno dei giocatori più completi della categoria. Dopo una parentesi biennale in Israele, in cui veste le maglie di Hapoel Eilat, Maccabi Haifa e Maccabi Kiryat Gat, Roderick torna in Italia in Serie A2 ad Agropoli (2015-2016, 19.1 punti, 7.1 rimbalzi e 5 assist di media), prima di firmare a Ferrara (2016-2017, 16.5 punti, 6.3 rimbalzi e 4.4 assist). Nell’ultima stagione è ancora tra i protagonisti dell’intera Serie A2 con la maglia di Bergamo con cui chiude l’annata a 20.4 punti, 10.8 rimbalzi e 6 assist.

"FELICE PER QUESTA OPPORTUNITA'"

"Sono molto contento per questa opportunità e non vedo l’ora di giungere a Napoli per la pre-season e di conoscere i tifosi e la città. Sin dai primi contatti con la dirigenza mi sono subito reso conto della validità della società che già da fuori sembra essere una grande famiglia ed io sono orgoglioso di avere la possibilità di farne parte", le prime parole di Roderick rilasciata al sito ufficiale del club partenopeo.

PARLA IL PRESIDENTE GRASSI

"Insieme ai miei soci Tavassi ed Amoroso, appena definita l’attribuzione del titolo di serie A2, abbiamo cominciato a lavorare duramente per la prossima stagione. Sono davvero soddisfatto della disponibilità e dall’entusiasmo mostrati da Sherrod e Roderick, due giocatori di grande qualità, individuati con sapiente lungimiranza dal GM Mirenghi e dal coach Lulli. Ora dobbiamo proseguire nel nostro cammino di avvicinamento alla prossima impegnativa stagione. Nei prossimi giorni infatti sarà lanciata la campagna abbonamenti che prevede condizioni vantaggiose per i nostri appassionati tifosi", le parole del patron azzurro Federico Grassi.