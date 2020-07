Il Ministro Spadafora: "Giusto attivare procura Figc su brutto episodio team manager Atalanta"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato in un post sui social della questione relativa a quanto accaduto sabato scorso, quando il team manager dell'Atalanta ha risposto ad una provocazione di un tifoso del Napoli apostrofandolo come "Terrone del c...o".

Spadafora lo ha definito un "brutto episodio, per il quale si è già, giustamente, attivata la procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio".