Anche a Napoli nord spopola il surfskate

Grande successo per Lords of city, prima gara nazionale di SurfSkate organizzata al Sud dall’associazione Surf Your City di Napoli che ha visto il romano Manzo vincere tra gli open e Cardinali di Senigallia negli juniores.

Il Surf- Skate è una nuovissima disciplina sportiva che si pratica con una tavola da skateboard di ultima generazione su un' onda di legno, una rampa di 11 metri che riproduce la forma di un'onda del mare. Unisce la padronanza e l’equilibrio del classico skateboard da strada, alla fluidità delle manovre ed alla tecnica del surf da onda.