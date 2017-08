Stefan Schwoch team manager del Napoli Calcio Femminile: "Napoli e il pallone le mie due passioni" (VIDEO)

Pare abbia già dato i primi consigli alle calciatrici, Stefan Schwoch, calatosi nel suo nuovo ruolo: una via di mezzo tra team manager e supervisore tecnico per il Napoli Femminile. L'ex centravanti del Napoli è stato contattato dal presidente della squadra, il patron di Carpisa Lello Carlino e, come spiega ai nostri microfoni, "all'inizio ho tentennato un po'". Poi ha prevalso la voglia di tornare a occuparsi di calcio in prima linea, di tornare a farlo a Napoli, dove i tifosi non lo dimenticano.

Dicevamo dei primi consigli: alle ragazze brillano gli occhi quando lo raccontano. Anche loro sono al Caffè Gambrinus per la presentazione, una esigua delegazione della squadra che presto dovrà cimentarsi con la Coppa Italia. "Schwoch ha già vinto un campionato di serie B con il Napoli, noi vogliamo vincere il nostro e tornare in serie A", spiega il dirigente del Napoli Femminile Italo Palmieri. Entusiasta il patron Carlino: "Noi facciamo tutto questo con grande passione, come le nostre ragazze. Non ci sono le cifre da capogiro della serie A, neanche ci avviciniamo. Però il calcio femminile è in crescita, in Europa è già una realtà consolidata. Noi speriamo di coinvolgere sempre più appassionati".