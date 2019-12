Stadio Collana, un passo verso la rinascita: inaugurate le prime palestre

Primo step per la tanto attesa rinascita dello Stadio Collana. Presso la palestra della ginnastica, infatti, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del primo step dei lavori di ristrutturazione dell'impianto polisportivo vomerese.

Nel corso della presentazione è stata illustrata la prima parte del restyling realizzato dalla Giano SRL, società concessionaria dell’impianto. Il primo step degli interventi è stato realizzato su un'area di 2000 mq, dal lato di via Ribera, all'interno della quale sono presenti le sale per la ginnastica artistica e per le arti marziali.

Alla cerimonia sono intervenute anche delle leggende dello sport italiano e napoletano, come Sante Marsili e Patrizio Oliva, e campioni attualmente in attività, come lo schermidore partenopeo Luca Curatoli, argento a squadre ai Mondiali 2018. Presente anche Elisabetta Leo, nipote di Arturo Collana.

L'amministratore delegato della Giano Srl, il Prof. Ferrara, ha voluto spegnere subito le polemiche delle ultime settimane e degli ultimi mesi, chiedendo fiducia e unità per la rinascita dell'impianto polisportivo e chiarendo alcuni aspetti: "La Giano è una società sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro. Gli eventuali utili verranno reinvestiti in attività sportive. Il mio incarico lo svolgo a titolo gratuito. L'attività sportiva svolge una delle funzioni più importanti dopo la scuola. Ci saranno tante altre cose, oltre a quello vediamo oggi. Ci vorrà tempo, ma ci arriveremo. Il nostro impegno è quello di mantenere questa struttura così come la vedete oggi, da qui a 15 anni. La nostra società è apolitica e apartitica. Bisogna assicurare il pareggio di bilancio, massimizzando l'utilizzo efficiente della struttura e offrendo i maggiori e migliori servizi possibili. Chiediamo fiducia nella nostra società. Giano è il dio degli inizi e per questo lo abbiamo scelto come nome".

Presente anche Presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, che ha espresso soddisfazione per la riapertura del Collana: "Non possiamo che essere felici per una struttura così importante che riapre e che speriamo torni ad avere un ruolo centrale come ha sempre avuto. Questa parziale riapertura è una grandissima emozione. Auspico unità ed un uso condiviso della struttura con le 23 società che in precedenza svolgevano attività in questo impianto".