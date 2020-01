Zuniga, "regalo" al Napoli 3 anni dopo: l'ingaggio del 2018 tocca al Watford

Tre milioni di euro. È quanto Camilo Zuniga ha virtualmente portato al Napoli grazie ad un contenzioso legale vinto dagli azzurri contro il club inglese del Watford.

La vicenda a proposito dell'esterno colombiano risale alla fine della stagione 2016-17. Gli inglesi erano diventati proprietari del cartellino del colombiano, ma lo restituirno comunque al Napoli.

A quel punto Zuniga reclamò 3 milioni di euro lordi di ingaggio al Napoli per la stagione 2017-18, che però il club non volle pagare sostenendo che a farlo dovesse essere il Watford.

L'avvocato del Napoli Mattia Grassani è riuscito a certificare che, come previsto dal contratto, avendo giocato col Watford almeno 12 gare per 30’, il cartellino del giocatore passò automaticamente agli inglesi per la cifra simbolica di mille euro.