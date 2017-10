Gianfranco Zola porta la Champions League a Napoli: "Stasera grande partita, ammiro gli azzurri" (VIDEO)

Dopo quattro stagioni da calciatore (1989-1993) che lo hanno lanciato tra i maggiori talenti calcistici italiani degli ultimi trent'anni, Gianfranco Zola è tornato in città, nella "sua" Napoli. Lo ha fatto da ambasciatore della UEFA Champions League Trophy Tour, l'evento che porta il trofeo dalle grandi orecchie in giro per le città italiane e non. Zola ha sollevato la coppa (cosa mai riuscitagli da calciatore) in Piazza Vittoria, davanti a centinaia di persone che lo hanno acclamato come negli anni del post-Maradona. Il numero 10 di Oliena si è poi concesso ai microfoni per una lunga intervista, sul Napoli ovviamente, impegnato questa sera in Champions, in trasferta a Manchester contro il City di Guardiola, sulle possibilità scudetto della squadra di Sarri ("concrete", ha detto Zola. "Dovesse vincere contro l'Inter diventerebbe ormai la favorita") e sull'affetto che ancora lo lega alla città ("Qui è nato mio figlio, qui mi sono affermato come calciatore e ho messo su la mia famiglia. A questa città devo tanto, e fa piacere vederla così, sempre bella e sempre attaccata alla propria squadra").