Lotta scudetto, il tweet ironico di Ziliani: "Differenze Koulibaly-Rugani? Sottigliezze"

"Vabbé, son sottigliezze: Koulibaly espulso e Napoli in 10 (sullo 0-0) al pronti-via a Firenze, Rugani tenuto in campo e Juventus in 11 (dovendo rimontare uno 0-1) contro il Bologna. Con uno scudetto che va a Torino invece che a Napoli, ma sono quisquilie". Così Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ironizza su twitter sull'arbitraggio di Juventus-Bologna (finale 3-1), anche ieri oggetto di discussioni. Una partita che ha decisamente indirizzato lo scudetto verso Torino. Ziliani allega la foto che vi ri-proponiamo.