Zielinski: "Se Sarri mi chiamasse alla Juve? Non gli risponderei. Non c'è nulla su cui riflettere"

"Se Sarri andasse alla Juve e mi chiamasse cosa farei? Non gli risponderei! Anche quando era a Napoli a volte non gli rispondevo a telefono e si arrabbiava! Parlando seriamente, non c'è niente su cui riflettere. Se dovesse accordarsi con la Juve, mi piacerebbe sicuramente vincere contro di lui". Così Piotr Zielinksi nel corso di una lunga intervista rilasciata in Polonia a Sportowe Fakty, ha commentato il possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.

Il centrocampista polacco ha parlato anche della sua stagione in azzurro: "Ho giocato tanto e ho cercato di mantenere un livello abbastanza alto. Gli ultimi mesi mi hanno fatto capire che sono in grado di farcela ad alti livelli. Sono fiducioso che nella prossima stagione farò ancora meglio. Il nostro sistema attuale richiede tanto lavoro, corsa e ripiegamenti difensivi da parte mia".