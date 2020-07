Napoli, Zielinski conferma: "Spero che nei prossimi giorni arrivi l'annuncio del rinnovo"

Per il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli manca ormai solo l'annuncio. A confermare la notizia è stato lo stesso centrocampista polacco nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport.

"Da tempo siamo trattando il rinnovo, spero che nei prossimi giorni arrivi l'annuncio. Di queste cose se ne occupa il mio procuratore, io posso dire che sto benissimo qui e voglio continuare a giocare nel Napoli", ha spiegato l'azzurro all'emittente satellitare.

Zielinski ha parlato anche di Gattuso e degli obiettivi futuri: "Il mister ha un carisma molto forte, si è sentito subito quando è arrivato nello spogliatoio come quando era giocatore, è bello tosto. Era un grande in campo. Parliamo spesso, mi dà consigli su come mettermi bene tra le linee, guardare avanti, cercare compagni, tirare in porta. Tornare a lottare per lo scudetto? Sì, spero che possa essere così. La rosa è forte, poi bisogna vedere chi rimane e chi va via. Qualcuno magari partirà, ma ne arriveranno altri con qualità e saremo forti".