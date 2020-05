“Zielinski resterà a Napoli, Milik partirà”: il parere di Kozminski

"Per me Zielinski alla fine resterà al Napoli, mentre Milik andrà via". È il pronostico di Marek Kozminski, vicepresidente della federcalcio polacca, sul futuro dei suoi connazionali del Napoli. "Quella di Zielinski è una telenovela che dura da troppo tempo, non è una situazione normale - aggiunge il dirigente polacco a radio Kiss Kiss Napoli -. Il giocatore tra un anno va a scadenza di contratto, va blindato.

Con Piotr mi sono sentito, direi per il bene di tutti sarebbe chiudere subito tra le parti con tanto d'ufficialità". Milik potrebbe invece raggiungere la Juve, Maurizio Sarri “è un suo estimatore, ma è anche vero che qualche giorno fa è uscita la notizia che è interessato anche l'Atletico Madrid".