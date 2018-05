Pawel Zielinski (fratello di Piotr): "Non vuole più essere una riserva di lusso"

A Radio Crc è intervenuto il fratello di Piotr Zielinski, Pawel, calciatore anch'egli. "Piotr ora sta pensando solo al Mondiale, non al Napoli, ma sicuramente è felice di Ancelotti che è un grande allenatore. Si trova benissimo in città e nello spogliatoio, peccato per la stagione appena terminata, agli azzurri è mancata solo un po' di esperienza. Il prossimo anno non vorrà essere più il dodicesimo uomo, vuole giocare sempre e diventare protagonista per riportare il tricolore a Napoli". Queste le parole di Pawel Zielinski.