Zidane, la conferenza stampa: "Non avrei mai creduto di tornare al San Paolo"

Dopo la conferenza stampa dei padroni di casa, tenuta dal capitano Marek Hamsik e dal tecnico Maurizio Sarri, è stato nel pomeriggio il turno del Real Madrid. In sala stampa, per commentare la vigilia dell'atteso match di Champions in programma domani al San Paolo tra azzurri e merengues, il calciatore Daniel Carvajal e l'allenatore Zinedine Zidane.

Carvajal ha parlato di un "Napoli molto pericoloso" con "l’attacco migliore della serie A". "All’andata abbiamo conquistato un buon risultato ma dovremo chiudere gli spazi, tutti i giocatori corrono tantissimo". "Reina è un mio caro amico – ha quindi aggiunto il madrileno – ho parlato con lui, mi ha detto che soffriremo domani".

LE PAROLE DI ZIDANE