Crotone in serie B, le lacrime di Zenga: "E' come se fossi morto. Ho preso una coltellata"

”È come se fossi morto, ho preso una coltellata”. Walter Zenga in conferenza stampa post Napoli-Crotone, che ha sancito il ritorno in serie b dei calabresi, non nasconde tutta la sua delusione per la retrocessione per il team che ha preso in corsa quest'anno: ”Retrocedere dispiace dopo aver giocato ogni partita fino alla fine così come abbiamo fatto noi. Tifosi sono stati encomiabili. Mi dispiace per Crotone e la gente di Crotone. Avevamo un calendario difficile e gli altri sono stati più bravi di noi".