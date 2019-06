Zapata-Napoli, Percassi: "De Laurentiis sta facendo salire il prezzo"

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del possibile ritorno di Duvan Zapata al Napoli.

"Lui ha detto che resta, poi i procuratori fanno il loro mestiere. Come De Laurentiis, che parla di Inglese alle sue cifre... Ma intanto sta facendo salire il valore di Duvàn. Cifra? Non per 40 milioni, a un’offerta fra i 50 e i 60 ci pensiamo: forse non si potrebbe dire no. Ma prima devo dare un’alternativa a Gasperini: bisogna farsi trovare preparati e con i conti in ordine, sempre. Ora che siamo in Champions ancora di più", ha affermato il numero uno nerazzurro.