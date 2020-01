Milik fa gli auguri a Zaniolo: "So come ci si sente"

Il brutto infortunio subito da Nicolò Zaniolo durante Roma-Juventus (rottura del crociato del ginocchio destro) sta in queste ore preoccupando gli sportivi italiani. L'ala romanista è infatti cardine della selezione italiana allenata da Mancini, ed era tra i sicuri convocati per l'Europeo 2020. A fare i migliori auguri a Zaniolo è anche il napoletano Arkadiusz Milik, che ha più volte subito infortuni gravi ed è sempre tornato in ottima forma: "So come ci si sente", scrive Milik su Instagram. "Ma so anche che con la forza e la passione si torna più forti di prima. Ci vediamo agli Europei, forza Nicolò".

Al polacco risponde il diretto interessato: "Grazie mille, a presto", scrive Zaniolo sulla pagina di Arek Milik.