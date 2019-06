CALCIOMERCATO - Napoli, piace Zagadou del Borussia Dortmund

E' stato uno dei calciatori che maggiormente si è messo in luce ai recenti Mondiali Under 20 con la maglia della Francia. Dan Axel Zagadou, 20 anni compiuti lo scorso giugno, ha attirato l'interesse di molti importanti club europei negli ultimi mesi, tra cui il Napoli.

Cresciuto nelle giovanili del Psg, il forte e promettente difensore transalpino è passato due estati fa al Borussia Dortmund.

Dotato di una impressionante stazza fisica e di grande duttilità, potendo occupare indifferentemente la posizione di difensore centrale e di terzino sinistro, ma all'occorrenza anche quella di mediano davanti alla difesa, Zagadou, anche per via della giovane età e di alcuni infortuni, non è riuscito sin qui a trovare continuità con il club tedesco.

Il suo profilo è tra quelli che piacciono al Napoli, anche se non sarà semplice strapparlo ai gialloneri della Ruhr.